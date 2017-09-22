Около 10 тысяч абитуриентов зачислены в вузы Хабаровского края

В Хабаровском крае подвели итоги приемной кампании. Как сообщили в региональном министерстве образования и науки, всего в вузы края зачислено около 10 тысяч студентов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Из них почти 5,5 тысяч абитуриентов поступили на бюджетные места. 5313 человек являются жителями Хабаровского края – это выпускники средних образовательных школ и профессиональных организаций текущего года. Кроме того, в университеты поступили 546 граждан иностранных государств.

По количеству зачисленных абитуриентов в крае лидирует Дальневосточный государственный университет путей сообщения – туда поступили 2903 человека. Далее следует Тихоокеанский государственный университет – 2623 человека, замыкает тройку популярных вузов Хабаровский государственный университет экономики и права – здесь будут обучаться 764 человека.

В Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет зачислено 942 абитуриента, в Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет – 554.

Наиболее популярными направлениями подготовки в этом году стали экономика, юриспруденция, менеджмент, технические науки и инженерное дело, лечебное дело и стоматология.

Напомним, основанием для зачисления стали результаты единого государственного экзамена. Дополнительно абитуриенты предоставляли в приемные комиссии сведения о своих личных достижениях в спорте, научной и общественной деятельности. Сохранена в этом году и поддержка лучших выпускников школ Хабаровского края. При поступлении в вуз и успешной сдаче первой сессии стипендию Губернатора в 50 тысяч рублей смогут получить «стобалльники» ЕГЭ-2017, а также победители и призеры заключительного этапа Всероссийской школьной олимпиады.