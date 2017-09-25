Информация городской диспетчерской службы на 25 сентября 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 25 сентября из-за порывов без горячей воды остаются дома и социальные объекты по адресу: Проспект 60 лет Октября, 100; Малиновского, 23; Блюхера, 2Б; 8А; Краснореченская, 21 (школа-интернат № 5); 19 (школа № 39); Союзная, 22 (детский сад № 111); пер. Ванкова, 3; Ладожская,27; Ким Ю Чена,21;19. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Отключений холодной воды нет. В Хабаровске не работает 30 лифтов.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 107 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 11 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 80 кубометров мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 40 ДТП, зафиксировано 4 возгорания, на пульт «03» поступило 650 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 630 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 20 троллейбусов и 586 автобусов.