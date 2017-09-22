23 сентября в Хабаровске изменятся несколько автобусных и троллейбусных пассажирских маршрутов

С 6 часов утра 23 сентября 2017 года в связи с реализацией проекта строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта «Хабаровск – Новый» изменится несколько автобусных и троллейбусных пассажирских маршрутов.

- Автобусные маршруты №№ 18, 35. В направлении из центра города транспорт следует с Матвеевского шоссе к терминалу внутренних авиалиний, через площадь перед терминалом внутренних авиалиний на Матвеевское шоссе к терминалу международных авиалиний, через площадь перед терминалом международных авиалиний на Матвеевское шоссе и далее в направлении центра города по установленным маршрутам.

Остановки для высадки и посадки пассажиров определены у терминалов внутренних и международных авиалиний. Остановка у терминала внутренних авиалиний будет считаться конечной.

- Автобусный маршрут № 80. В направлении из центра города транспорт следует с Матвеевского шоссе к терминалу внутренних авиалиний, через площадь перед терминалом внутренних авиалиний на Матвеевское шоссе и далее по маршруту. При движении из центра города остановка для высадки и посадки пассажиров определена у терминала внутренних авиалиний.

При движении в направлении центра города транспорт следует с Матвеевского шоссе к терминалу международных авиалиний, через площадь перед терминалом международных авиалиний на Матвеевское шоссе и далее по установленному маршруту. При движении в направлении центра города остановка для высадки и посадки пассажиров определена у терминала международных авиалиний.

- Троллейбусные маршруты №№ 1, 2, 4. В направлении из центра города транспорт следует с Матвеевского шоссе к терминалу международных авиалиний, через площадь перед терминалом международных авиалиний на Матвеевское шоссе и далее по установленному маршруту. Остановка для высадки и посадки пассажиров определена у терминала международных авиалиний. Остановка у терминала международных авиалиний считается конечной.

Просьба к жителям и гостям города учитывать данную информацию при планировании поездок.