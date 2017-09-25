Осенняя вакцинация против клещевого энцефалита начнётся в Хабаровске 1 октября

Планируется привить около 4 тысяч горожан. Как рассказали в управлении здравоохранения администрации, вакцина есть в медицинских учреждениях города. Вакцинации подлежат люди, которые планируют сделать прививки от энцефалита впервые и те, кто прививался более трёх лет назад. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

«Осенью начинается первый этап вакцинации, она призвана сформировать иммунитет к следующему сезону. Вакцины в поликлиниках достаточно. В первую очередь прививаются люди, которые работают в лесополосе, студенты которые выезжают на практику в лес, дачники и т.д.», - рассказала консультант управления здравоохранения администрации Хабаровска Татьяна Захарова.

Курс вакцинации состоит из двух прививок, одна из них делается осенью, вторая – зимой. Для завершения полного курса вакцинации, который защитит от тяжелого заболевания, помимо полученных двух прививок, необходимо сделать ревакцинацию через год. Последующие вакцинации против клещевого энцефалита необходимо проводить один раз в 3 года.

С 1 октября привиться можно будет в любой поликлинике по месту жительства, предъявив медицинский полис. По данным управления здравоохранения администрации Хабаровска, в этом сезоне в клиники города по поводу присасывания клещей обратились 2634 человека. Случаев клещевого энцефалита в городе не зарегистрировано.