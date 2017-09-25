За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 7 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
На реках края отмечается колебание уровней. Гребень амурского паводка смещается в Комсомольском районе. Затоплены поймы рек Кур, Тунгуска.
|
Административные районы
|
Осадки
|
Ветер
|
Температура
|
ночью
|
днем
|
преимущественно без осадков
|
южный 5-14 м/с
|
от +9ºС до +11ºС
|
от +16ºС до +18ºС
|
Южные районы
|
местами небольшие дожди
|
ветер юго-западный, южный 9-14 м/с
|
от от +5ºС до +11ºС
|
от +17ºС до +23ºС
|
Центральные районы
|
местами небольшие дожди, (в Комсомольском, Солнечном, Верхнебуреинском районах местами небольшие дожди, дожди)
|
юго-западный 6-14 м/с
|
от +1ºС до +12ºС
|
от +12ºС до +23ºС
|
Северные районы
|
местами небольшие дожди, (в Охотском районе без осадков)
|
северный, северо-восточный 5-13м/с
|
от +1ºС до +10ºС
|
от +10ºС до +21ºС
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42