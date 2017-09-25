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За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 7 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

На реках края отмечается колебание уровней. Гребень амурского паводка смещается в Комсомольском районе. Затоплены поймы рек Кур, Тунгуска.

 

Административные районы

Осадки

Ветер

 Температура

ночью

днем

Хабаровск

преимущественно без осадков

южный 5-14 м/с

от +9ºС до +11ºС

от +16ºС до +18ºС

Южные районы

местами небольшие дожди

ветер юго-западный, южный 9-14 м/с

от от +5ºС до +11ºС

от +17ºС до +23ºС

Центральные районы

 

местами небольшие дожди, (в Комсомольском, Солнечном, Верхнебуреинском районах местами небольшие дожди, дожди)

 

 

юго-западный 6-14 м/с

 

от +1ºС до +12ºС

от +12ºС до +23ºС

Северные районы

местами небольшие дожди, (в Охотском районе без осадков)

 

северный, северо-восточный 5-13м/с

 

от +1ºС до +10ºС

от +10ºС до +21ºС

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

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