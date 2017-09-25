Оперативная информация на 25 сентября 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 7 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

На реках края отмечается колебание уровней. Гребень амурского паводка смещается в Комсомольском районе. Затоплены поймы рек Кур, Тунгуска.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск преимущественно без осадков южный 5-14 м/с от +9ºС до +11ºС от +16ºС до +18ºС Южные районы местами небольшие дожди ветер юго-западный, южный 9-14 м/с от от +5ºС до +11ºС от +17ºС до +23ºС Центральные районы местами небольшие дожди, (в Комсомольском, Солнечном, Верхнебуреинском районах местами небольшие дожди, дожди) юго-западный 6-14 м/с от +1ºС до +12ºС от +12ºС до +23ºС Северные районы местами небольшие дожди, (в Охотском районе без осадков) северный, северо-восточный 5-13м/с от +1ºС до +10ºС от +10ºС до +21ºС

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42