Юноши «СКА-Нефтяника» выиграли международный турнир в Швеции

Юноши «СКА-Нефтяника» под руководством Владимира Шестакова стали победителями международного турнира «Vänercupen-2017» среди хоккеистов до 18 лет, который проходил в шведском городе Венерсборге.

В соревнованиях принимали участие 6 команд, разбитые на предварительном этапе на две подгруппы.

Армейцы уверенно переиграли шведские команды «Вилла» - 9:1 и «Сириус» - 20:0 и вышли в финал.

В решающем поединке подопечные Владимира Шестакова встречались с хозяевами турнира – хоккеистами клуба «Венерсборг» и одержали победу – 4:1.

Неоднократным чемпионам первенства России и по своему возрасту и прошлогодним обладателям Кубка мира до старта нового сезона предстоит участие ещё в одном международном турнире в Скандинавии – в известном бенди-центе - Вестеросе. todaykhv.ru