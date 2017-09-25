План основных мероприятий города Хабаровска на 26 сентября

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 26 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

26 сентября

Кировский район. Заседание «круглого стола» с представителями учреждений системы профилактики по вопросам: профилактика суицидального поведения несовершеннолетних, проведение акции «Гарантия права на образование - каждому подростку». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-09. Суслова Анастасия Евгеньевна.

Краснофлотский район. Совещание с председателями Советов общественности на жилмассивах. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 12.00. Информация по тел. 79-07-42. Савчук Наталья Анатольевна.