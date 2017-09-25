Жители Хабаровского края смогут сообщить о перебоях с подачей тепла

В управлении регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края начала работу «горячая линия» по вопросам отопления. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

О любых нарушениях, перебоях в работе систем теплоснабжения, а также случаях ненадлежащего ремонта, жители могут сообщить по телефону: 8 (4212) 40-23-40. Обращения принимаются в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00).

Как подчеркнули в управлении, «до полной подачи тепла в дома и квартиры могут проходить пробные запуски. О планируемых работах обслуживающие организация (УК или ТСЖ) должны заблаговременно уведомить собственников».

Напомним, отопительный сезон в Хабаровском крае стартовал в середине сентября. На сегодняшний день запущены 58 из 448 котельных, что составляет 12,8%. Полностью к отоплению подключены жители трех северных районов – Аяно-Майского, Охотского и района им. Полины Осипенко. Частично тепло подается в Верхнебуреинском, Тугуро-Чумиканском и Ульчском районах.