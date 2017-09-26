В Хабаровск прибыла делегация депутатов Госдумы

В Хабаровский край с рабочим визитом прибыла делегация депутатов из комитета по энергетике Государственной Думы РФ. Возглавляет группу парламентариев председатель комитета Павел Завальный. В Хабаровске депутаты будут работать два дня. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Представители делегации нижней палаты парламента посетили два объекта энергетической инфраструктуры Хабаровского края. Депутаты побывали на территории линейно-производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» (Хабаровское ЛПУМГ), где им продемонстрировали работу Дальневосточного регионального диспетчерского пункта, а также познакомились с работой филиала АО «СО ЕАС» ОДУ Востока.

Напомним, Хабаровское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Томск» образовано в 2006 году. Предприятием эксплуатируется 737 км газопроводов, в том числе: 688 км магистральных газопроводов и 49 км газопроводов-отводов. Приоритетной задачей Хабаровского филиала является обеспечение бесперебойных поставок газа теплоэнергетическим предприятиям города Хабаровска (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3), предприятиям Хабаровского края и Владивостока.

Итоги рабочей поездки подведут на расширенном заседании круглого стола. Парламентарии обсудят вопрос законодательного обеспечения развития энергетики, а также добычи и переработки углеводородов на Дальнем Востоке.

«Тема совещания сегодня достаточно актуальная в разрезе общей стратегии развития Дальнего Востока. Наша главная задача еще раз с участием специалистов, представителей бизнеса, органов исполнительной и законодательной власти на месте посмотреть, что необходимо сделать для обеспечения эффективного развития энергетики в ДФО», - отметил Павел Завальный.

Участие в совещании примут заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской, депутаты регионального парламента, заместитель председателя Правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, руководители профильных министерств.