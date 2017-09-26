Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю, проведёт личный приём граждан

18 октября 2017 года руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю Сергей Викторович Ефремов проведёт личный прием граждан по вопросам налогообложения. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Хабаровскому краю.

Место поведения: приемная Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 22).

Записаться на личный приём к Руководителю можно в рабочие дни с 09-00 до 18-00 (пятница с 9-00 до 16-45) по телефонам: 97-23-34, 39-41-84, 39-41-35.

Обратившимся на личный прием заявителям необходимо иметь при себе удостоверение личности и письменно оформленное обращение.

Во время приема налогоплательщики смогут получить консультации по интересующим вопросам налогообложения, а также высказать предложения по совершенствованию работы налоговых органов.