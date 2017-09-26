18 октября 2017 года руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю Сергей Викторович Ефремов проведёт личный прием граждан по вопросам налогообложения. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Хабаровскому краю.
Место поведения: приемная Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 22).
Записаться на личный приём к Руководителю можно в рабочие дни с 09-00 до 18-00 (пятница с 9-00 до 16-45) по телефонам: 97-23-34, 39-41-84, 39-41-35.
Обратившимся на личный прием заявителям необходимо иметь при себе удостоверение личности и письменно оформленное обращение.
Во время приема налогоплательщики смогут получить консультации по интересующим вопросам налогообложения, а также высказать предложения по совершенствованию работы налоговых органов.