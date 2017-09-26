План основных мероприятий города Хабаровска на 27 сентября

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 27 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

27 сентября

Торжественный прием мэром города молодых специалистов отрасли образования «Педагогический дебют-2017». Дворец детского творчества «Маленький принц», ул. Муравьева-Амурского, 17. 14.00. Информация по тел. 40-90-77. Лопашук Галина Викторовна.

Краснофлотский район. Заседание рабочей группы по обследованию приоритетных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в частной собственности, в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения района. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 10.00. Информация по тел. 79-07-42. Савчук Наталья Анатольевна.

Индустриальный район. Мероприятие по теме «Здоровый образ жизни» с участием специалистов краевого центра социального воспитания и здоровья. Школа №10, пер. Дзержинского,9. 12.00. Информация по тел. 40-90-35. Козырева Елена Владимировна.