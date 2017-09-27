Информация городской диспетчерской службы на 27 сентября 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 27 сентября из-за порывов без горячей воды остаются дома и социальные объекты по адресу: ул. Малиновского, 23; ул. Суворова, 70; Малиновского, 51; пер. Фабричный, 21, 23, 25 ул. Ленинградская, 77; ул. Олега Кошевого, 7; ул. Ремесленная, 12. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Отключений холодной воды нет. В городе не работает 27 лифтов.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 205 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 9 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 105,5 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 47 ДТП, с дорог города эвакуировано 12 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 3 возгорания, на пульт «03» поступило 627 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 652 единицы общественного транспорта: 41 трамвай, 21 троллейбус и 590 автобусов.