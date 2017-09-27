За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 8 (АППГ – 9), в жилом секторе – 6 (АППГ – 5), на производственных объектах – нет (АППГ – 1), на прочих объектах – 2 (АППГ- 3). Погибших – нет (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – 1), спасенных – нет (АППГ – 1), эвакуированных – нет (АППГ – 2).
Сведения по термическим аномалиям. По данным космического мониторинга на территории Хабаровского края термических аномалий не зарегистрировано.
Гидрометеорологическая обстановка на территории края. 27-28 сентября 2017 года прогнозируется прохождение комплекса неблагоприятных явлений в северных районах Хабаровского края (Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы) ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, на побережье Охотского моря усиление ветра до 23-28 м/с.
В ночные и утренние часы на территории южных и центральных районов Хабаровского края заморозки до 0-3оС. Гидрологическая и метеорологическая обстановка в норОбъекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.