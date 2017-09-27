Оперативная информация на 27 сентября 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 8 (АППГ – 9), в жилом секторе – 6 (АППГ – 5), на производственных объектах – нет (АППГ – 1), на прочих объектах – 2 (АППГ- 3). Погибших – нет (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – 1), спасенных – нет (АППГ – 1), эвакуированных – нет (АППГ – 2).

Сведения по термическим аномалиям. По данным космического мониторинга на территории Хабаровского края термических аномалий не зарегистрировано.

Гидрометеорологическая обстановка на территории края. 27-28 сентября 2017 года прогнозируется прохождение комплекса неблагоприятных явлений в северных районах Хабаровского края (Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы) ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, на побережье Охотского моря усиление ветра до 23-28 м/с.

В ночные и утренние часы на территории южных и центральных районов Хабаровского края заморозки до 0-3оС. Гидрологическая и метеорологическая обстановка в норОбъекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.