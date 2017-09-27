Ещё 7 млн ДВ-гектаров станут доступны в Хабаровском крае

Более 7 млн «Дальневосточных гектаров» будут дополнительно открыты в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«По поручению Юрия Петровича Трутнева мы провели серьезную работу по сокращению зон «нельзя». Например, площадь защитных лесов, закрытая для предоставления «дальневосточного гектара», сократилась более чем на 465 тыс га. Площадь охотугодий, на которых нельзя выделять землю, по предложениям охотпользователей мы сократили более чем на 6,8 млн га. Таким образом, в оборот дополнительно войдет более 7,3 млн гектаров. Безусловно, это существенно расширит возможности людей, которые хотят получить землю в Хабаровском крае», - сказал глава региона Вячеслав Шпорт.

Напомним, работу по корректировке зон «нельзя» ведут все регионы Дальнего Востока после принятия поправок в федеральный закон о «дальневосточном гектаре». До 1 октября субъекты должны её завершить.

Хабаровский край лидирует по числу заключённых договоров безвозмездного пользования земельными участками. На территории региона выдана почти четверть всех бесплатных участков. Всего в крае поступило более 15,618 тыс заявок на получение «дальневосточного гектара», 1558 из них коллективные. Уже оформлено в пользование 6748 гектаров.