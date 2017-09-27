План основных мероприятий города Хабаровска на 28 сентября

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 28 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

28 сентября

Мэрия. Пресс-конференция с участием первого заместителя мэра по городскому хозяйству С.А. Чернышова по вопросу «О готовности городского хозяйства к отопительному сезону и проведению городского субботника». Малый зал №1. 11.00.

Заседание общественного Совета по вопросам охраны здоровья при мэре города по вопросу «Роль некоммерческих организаций в формировании и продвижении здорового образа жизни среди населения города Хабаровска». Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 15.00. Информация по тел. 40-90-65. Кулагина Юлия Алексеевна.

Прием мэром города педагогической общественности, посвященный Международному дню учителя. СЗК «Платинум Арена». 18.00. Информация по тел. 40-90-77. Лопашук Галина Викторовна.

Центральный район. Районное собрание «Мы желаем счастья вам!», посвященное Дню пожилого человека. Кинотеатр «Совкино». 10.30. Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна.

Железнодорожный район. Церемония награждения по итогам летней оздоровительной кампании 2017 года. Детская библиотека им. А. Гайдара, пер. Ленинградский, 9. 14.30. Информация по тел. 30-10-68. Гринер Елена Анастасьевна.

Кировский район. Районный праздничный концерт «Душою молоды всегда!», посвященный Международному Дню пожилых людей. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 15.00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.

Центральный район. Объезд детских площадок. Территория района. Информация по тел. 32-79-82. Корель Юлия Владиславовна.