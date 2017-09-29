Информация городской диспетчерской службы на 29 сентября 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 29 сентября без горячей воды остаются дома по адресу: пер. Доступный, 8; Оборонная,16,18. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 27 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 213 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 11 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 130,4 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 35 ДТП, с дорог города эвакуировано 16 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 11 возгораний, на пульт «03» поступило 716 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 642 единицы общественного транспорта: 42 трамвая, 20 троллейбусов и 580 автобусов.