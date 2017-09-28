Жители Хабаровского края собрали 57 млн. рублей для малоимущих семей

За четыре месяца проведения всероссийской акции «Добровольцы - детям» было собрано почти 57 млн рублей для помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, сообщили в управлении по вопросам семейной политики и социального развития губернатора и правительства края.

- Участие в проекте приняли 278 тыс жителей края, предприятия, индивидуальные предприниматели, благотворительные фонды. Цель акции состояла в том, чтобы привлечь внимание людей к проблемам малоимущих семей. В этом году было собрано на 14 млн больше, чем в прошлом году. Адресную помощь получили 38 тыс семей и 35 тыс детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - сказала консультант отдела по семейной и демографической политике управления Марина Зимина.

По ее словам, благотворительный проект поддержали во всех муниципальных образованиях края. Больше всего средств удалось собрать в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевском, Амурском, Хабаровском, Комсомольском районах и районе им. Лазо.

- Акция предполагает натуральную помощь. Так, в Николаевском районе семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получили свежую рыбу. Также средства пошли на строительство детских площадок, спортивных городков, приобретение необходимого оборудования для детских садов, школ. Учитывалось даже приобретение билетов на самолет и проживание в Москве ребенка, который представлял Хабаровский край в творческом конкурсе, - объяснила Марина Зимина.

Это предварительные итоги акции, окончательный результат станет известен 25 октября. Данные будут направлены в российский Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, который в шестой раз выступает организатором акции «Добровольцы - детям».

Хабаровский край принимает участие в проекте с 2014 года. Последние два года регион является лидером среди субъектов Российской Федерации в номинации «Всем миром – за счастье семьи». todaykhv.ru