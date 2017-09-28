"Северсталь" дома одолела "Амур" и выиграла четвертый матч подряд. "Амур" потерпел девятое поражение кряду. В первом периоде команды обменялись голами, а в конце второго череповчане вновь вышли вперед. Этот гол стал победным. Третий период голов не принес.

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