"Северсталь" дома одолела "Амур" и выиграла четвертый матч подряд. "Амур" потерпел девятое поражение кряду. В первом периоде команды обменялись голами, а в конце второго череповчане вновь вышли вперед. Этот гол стал победным. Третий период голов не принес.
"Северсталь" - "Амур" - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Шайбы забросили:
1:0 Кагарлицкий (Бумагин, Чернов), 10:53, ГБ
1:1 Кузьмин (Кондратьев, Бывальцев), 16:38, ГБ
2:1 Странски (Вовченко, Трубачёв), 37:49, ГБ
Вратари: Гудачек - Метсола
Статистика матча: Броски: 60-44 ; Броски в створ: 29-25 ; Голы: 2-1 ; Вбрасывания: 32-18 ; Блокированные броски: 11-14 ; Силовые приемы: 14-4 ; Фол против игрока: 6-3 ; Штраф: 31-14. allhockey.ru