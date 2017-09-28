За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 7 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
На Нижнем Амуре преобладает спад уровней воды. Подъем уровней воды до 21 см/сутки отмечается Хабаровском районе на р. Урми и в верховьях р.Амгунь. подтоплена пойма на р. Бурея вблизи с. Усть-Умальта на глубину 0,2 м. В северных районах Хабаровского края (Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы) ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, на побережье Охотского моря усиление ветра до 23-28 м/с. 28-30.09.2017 в центральных районах (Нанайском, Комсомольском, Амурском, Солнечном) и в южных районах (Хабаровский, район им. Лазо, Вяземском, Бикинском) края ожидаются заморозки 0,-3º.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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без осадков, вечером небольшой дождь
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юго-западный 9-15 м/с
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от +1ºС до +3ºС
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от +9ºС до +11ºС
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Южные районы
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ночью местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, днем преимущественно без осадков
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юго-западный 10-15 м/с
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от -5ºС до +5ºС
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от от +8ºС до +13ºСºС
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Центральные районы
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местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, в Советско-Гаванском, Ванинском районах преимущественно без осадков
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юго-западный 7-15 м/с
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от от -7ºС до +5ºС
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от +6ºС до +13ºС
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Северные районы
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местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя дожди
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юго-западный 7-13 м/с
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от -2ºС до +9ºС
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от +6ºС до +12ºС
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