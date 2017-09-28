Оперативная информация на 28 сентября 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 7 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

На Нижнем Амуре преобладает спад уровней воды. Подъем уровней воды до 21 см/сутки отмечается Хабаровском районе на р. Урми и в верховьях р.Амгунь. подтоплена пойма на р. Бурея вблизи с. Усть-Умальта на глубину 0,2 м. В северных районах Хабаровского края (Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы) ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, на побережье Охотского моря усиление ветра до 23-28 м/с. 28-30.09.2017 в центральных районах (Нанайском, Комсомольском, Амурском, Солнечном) и в южных районах (Хабаровский, район им. Лазо, Вяземском, Бикинском) края ожидаются заморозки 0,-3º.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков, вечером небольшой дождь юго-западный 9-15 м/с от +1ºС до +3ºС от +9ºС до +11ºС Южные районы ночью местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, днем преимущественно без осадков юго-западный 10-15 м/с от -5ºС до +5ºС от от +8ºС до +13ºСºС Центральные районы местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, в Советско-Гаванском, Ванинском районах преимущественно без осадков юго-западный 7-15 м/с от от -7ºС до +5ºС от +6ºС до +13ºС Северные районы местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя дожди юго-западный 7-13 м/с от -2ºС до +9ºС от +6ºС до +12ºС

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42