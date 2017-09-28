«СКА-Нефтяник» обыграл «Байкал»

В предпоследнем туре предварительного этапа Кубка России среди команд группы Б хоккеисты «СКА-Нефтяника» обыграли иркутский клуб «Байкал-Энергия» - 6:5 и вместе с красноярским «Енисеем» продолжают лидировать в турнире, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сибиряки, которые до этого в Кубке России одержали лишь одну победу, дали настоящий бой хозяевам. Уже на 2-й минуте «Байкал» открыл счёт, и в дальнейшем игра шла на встречных курсах и держала в напряжении зрителей до самого финального свистка.

В остальных матчах игрового дня «Сибсельмаш» обыграл «Кузбасс» - 7:6, а «Енисей» разгромил Россию-2 - 17:1.

Перед последним туром, который состоится сегодня, сразу три команды имеют шансы завоевать путёвки в финальную пульку Кубка России, которая пройдёт в Ульяновске. Правда, «Сибсельмашу» для этого надо обыграть хабаровчан, что маловероятно.

По всей видимости борьбу за почётный трофей продолжат красноярцы и хабаровчане, которые в прошлом году играли в финале Кубка.

"СКА-Нефтяник" - "Байкал-Энергия" - 6:5 (4:2)

27 сентября, Хабаровск. Арена "Ерофей". 2160 зрителей

Голы: 0:1 (2 мин.) А. Егорычев (П. Безносов), 1:1 (9) Ю. Шардаков (О. Толстихин), 2:1 (18) П. Рязанцев (А. Бондаренко), 3:1 (23) А. Бондаренко (А. Ким), 3:2 (26) А. Егорычев (В. Денисов), 4:2 (34) А. Бондаренко (О. Толстихин), 4:3 (53) Н. Иванов, 5:3 (54) П. Рязанцев (Д. Потёмин, св.), 5:4 (75) Н. Иванов (М. Гавриленко), 6:4 (79) А. Антипов (А. Ким), 6:5 (89) Т. Безносов (А. Шевцов)

Штрафное время: 40 - 50

Главный судья: Дмитрий Добрянский (Кемерово). todaykhv.ru