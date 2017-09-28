Заморозки надвигаются на Хабаровский край

В Хабаровский край следом за циклоном идут заморозки. Больше всего от низких температур пострадают жители южных и центральных районов.

- Циклон уже оказал влияние на температуру в Хабаровске. Если во вторник на высоте было 8 градусов тепла, то сейчас этот показатель упал до нуля. Также мы прогнозируем заморозки в южных и центральных районах края. Правда, пока промерзания почвы, которое может погубить сельскохозяйственные культуры, не ожидаем. Особенно холодными в ближайшее время будут ночи, когда температура воздуха может опуститься до 2-3 градусов мороза, а в отдельных районах до -5. С 28 по 30 сентября заморозки ожидаются на территории Нанайского, Комсомольского, Амурского, Солнечного, Хабаровского, Вяземского, Бикинского районов и района им. Лазо, - рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

Из-за резких изменений температурного фона в краевом ГУ МЧС не исключают возникновение аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетики, обрывы на ЛЭП. Также могут быть затруднения в движении транспорта, повышается вероятность возникновения ДТП на трассах федерального и местного значения.

Напомним, из-за падения среднесуточных температур в Хабаровском крае отопительный сезон может начаться раньше обычного. Дело в том, что циклон принес в Хабаровский край сильный поток арктического воздуха.

- Нынешний температурный фон нехарактерен для данного периода осени. На данный момент регион идет ниже нормы минимум на 2 градуса. Из-за этого мы рекомендовали запустить отопительный сезон раньше, чем в прошлые годы, - говорит Галина Брынцева. - Сейчас среднесуточные температуры составляют всего 5-6 градусов тепла, что уже достаточно холодно. todaykhv.ru