Четверги станут неприёмными днями в хабаровских ЗАГСах

Хабаровские ЗАГСы перестанут вести приём граждан по четвергам. Новое расписание начнёт действовать с 1 октября. Сотрудникам хабаровских ЗАГСов предстоит оцифровать и внести в региональную базу более 2 млн документов.

До сих пор они хранились на бумажных носителях, но в связи с формированием Единого государственного реестра, который придёт на смену региональным, появилась необходимость перевести их в цифровую форму и внести в общую базу.

- Делать это нам придётся вручную. Поэтому понадобится много и рук, и времени. В связи с этим принято решение сделать четверги неприёмными днями, чтобы задействовать сотрудников в этом трудоёмком процессе. Оцифровке подлежат все записи актов гражданского состояния, начиная с 1926 года, - рассказала начальник отдела ЗАГС администрации Хабаровска Ольга Воронина. Теперь приём граждан будет вестись в хабаровских ЗАГСах по вторникам, средам, пятницам и субботам.

Как сообщили в комитете по делам ЗАГСов и архивов правительства Хабаровского края, каждое муниципальное образование самостоятельно решит какие изменения необходимо внести в расписание ЗАГСов в связи с работой по оцифровке документов. todaykhv.ru