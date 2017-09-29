За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 9 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
Все реки в основных берегах. Пойма р. Амур у с. Богородское затоплена на глубину 9 см. На отдельных реках края наблюдаются подъемы уровней воды на 3-22 см/сутки. На Амуре сохраняется тенденция спада.
29 сентября 2017 года сохраняется прогноз прохождения комплекса неблагоприятных явлений в Охотском районе Хабаровского края, где ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до 15-20 м/с.
28-30.09.2017 в центральных районах (Нанайском, Комсомольском, Амурском, Солнечном) и в южных районах (Хабаровский, район им. Лазо, Вяземском, Бикинском) края ожидаются заморозки 0,-3º
03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне контроля действующих природных пожаров нет.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42. Единый телефон спасения – 112.