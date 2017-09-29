Оперативная информация на 29 сентября 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 9 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки в основных берегах. Пойма р. Амур у с. Богородское затоплена на глубину 9 см. На отдельных реках края наблюдаются подъемы уровней воды на 3-22 см/сутки. На Амуре сохраняется тенденция спада.

29 сентября 2017 года сохраняется прогноз прохождения комплекса неблагоприятных явлений в Охотском районе Хабаровского края, где ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до 15-20 м/с.

28-30.09.2017 в центральных районах (Нанайском, Комсомольском, Амурском, Солнечном) и в южных районах (Хабаровский, район им. Лазо, Вяземском, Бикинском) края ожидаются заморозки 0,-3º

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне контроля действующих природных пожаров нет.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42. Единый телефон спасения – 112.