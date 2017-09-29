Хабаровчан приглашают принять участие в проекте «Настоящие»

Он реализуется на средства муниципального гранта общественной организацией «Федерация парашютного спорта» при поддержке управления по делам молодёжи и социальным вопросам администрации Хабаровска. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Проект был представлен на городском молодежном форуме в прошлом году и выиграл грант в размере 100 тысяч рублей. «Настоящие» - это серия короткометражных видеороликов о людях, которые живут в краевом центре и делают его лучше. Героем роликов может стать любой горожанин. Сейчас авторы проекта снимают первый ролик об истории спортсмена-колясочника.

Видео будет доступно в сети Интернет с 10 октября, после чего инициаторы проекта начнут собирать истории о людях, которые лягут в основу ещё двух роликов. Следить за проектом можно в Instagram @TheTrueStories. Истории о людях можно присылать авторам проекта на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Подробную информацию можно узнать по телефону: 8-914-540-12-32, Татьяна Мандрыкина.