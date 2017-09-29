Мокрый снег пройдёт в Хабаровском крае на выходных

На выходных в северных районах Хабаровского края может пойти мокрый снег. Как рассказали в краевом гидрометцентре, на остальной территории региона также будет неустойчивая погода.

- Сегодня ночью минусовая температура регистрировалась практически по всей территории Хабаровского края. Исключение составили только Хабаровск и Вяземский район, - рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. – В ближайшие выходные в регионе сохранится неустойчивая погода. В ночь на субботу вероятны осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега в Тугуро-Чумиканском районе, районе им. Полины Осипенко, в Верхнебуреинском районе. Ветер будет дуть юго-западный, 12-17 м/с. Ночные температуры от +4 до – 1 градуса мороза. И днем 10-15 градусов тепла. Первого октября погода ожидается неустойчивая на большей территории края. Во второй половине дня на территории края пройдут дожди, в южных районах - сильные. Ветер сохранится юго-западный, 10-15 м/с. Ночью температура в пределах -1 -5, а днем - в районе 10-15 градусов тепла. Самым теплым днем на выходных в Хабаровске будет суббота. Картину испортит только сильный ветер.

- В краевом центре в ночь на субботу ожидается дождь, а днем без осадков. Ветер западный, до 10-15 м/с. Ночные температуры в районе 11-13 градусов тепла, а днем - 16-18 тепла, - уточнила Галина Брынцева. - Первого октября ночью будет без осадков. Ближе к вечеру есть вероятность небольшого дождя. Ветер также западный, 10-15 м/с с порывами в течение дня. Ночью ожидается 1-3 градуса тепла, а днем - 11-13. todaykhv.ru