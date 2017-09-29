План основных мероприятий города Хабаровска на 30 сентября

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 30 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

30 сентября

Городской субботник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению. Территория города. 09.00.

Мероприятия для жителей города, посвященные Всемирному дню ходьбы, с участием профессиональных спортивных инструкторов и медицинских работников. Городской парк «Динамо», парк «Северный» – 11.00; городские пруды со стороны ул. Пушкина, стадион школы № 70, стадион им. В.И. Ленина в районе фонтана – 12.00; стадион школы № 77 – 13.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Заболевания желудочно-кишечного тракта». От входа в городской парк культуры и отдыха «Динамо». 11.00.

Центральный район. Конкурс рисунков «Золотая пора». Жилмассив, ул. Подгаева, 1а. 16.00. Информация по тел. 40-89-21. Якимова Марина Валентиновна.