Тридцать человек пропали с начала года в Хабаровском крае

В Хабаровском крае спасатели ищут двух мужчин, которые пропали еще 19 сентября и на сегодняшний день их местоположение неизвестно. Как сообщили в краевом ГУ МЧС, осенью люди пропадают чаще всего.

- 19 сентября в Ульбанском заливе от морского буксира двое мужчин ушли на моторной лодке и не вернулись. 24 сентября с была обнаружена лодка, мотор оказался сломан. 28 сентября вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел из Хабаровска в Тугуро-Чумиканский район для проведения поисков. На данный момент пропавшие не найдены, - сообщила сотрудник пресс-службы краевого ГУ МЧС Екатерина Потворова. В ГУ МЧС отметили, что сейчас в Хабаровском крае ведутся поиски 4 человек.

- Помимо пропавших в Тугуро-Чумиканском районе, спасатели также ведут поиски мужчины в лесополосе в районе им. Лазо и в Амурском районе, где человек пропал еще в июле. Константин Батов вышел из поезда на станции поселка Литовко, не доехав до пункта назначения, и ушел в неизвестном направлении. Пока что поисковые мероприятия не дали результатов, - продолжает Екатерина Потворова. - Всего с начала года в Хабаровском крае пропало 30 человек, большинство из которых удалось найти. Тех, кто исчез без вести, единицы. В основном люди начинают пропадать в конце лета и осенью. Уходят за дикоросами, грибами, ягодами. Кого-то находят сразу, поиски некоторых затягиваются. Уходя в лес, не стоит надевать камуфляж, он затрудняет поисковые работы в лесной местности, также всегда с собой должен быть хорошо заряженный телефон. Следует сообщать родным или знакомым куда уходите и когда планируете вернуться. todaykhv.ru