Информация городской диспетчерской службы на 2 октября 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 2 октября из-за стыковки трубопроводов горячей воды нет в 73 жилых домах в районе улиц Постышева, Гамарника ,Ленина, Павловича, пер. Батарейного, Ростовского, Ленинградской, Лермонтова, пер. Донского. Отключений холодной воды нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Из-за обрывов воздушных линий электроснабжения электричества нет в 17 домах в разных районах города. В городе не работает 26 лифтов.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 99 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 11 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 38,4 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 38 ДТП, зафиксировано 3 возгорания, на пульт «03» поступило 703 вызова. Сегодня утром на маршруты вышло 659 единиц общественного транспорта: 41 трамвай, 21 троллейбус и 597 автобусов.