КМНС дали одну неделю на лов в Амуре осенней кеты

Сегодня в Хабаровске на внеочередном заседании комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб было решено дать время на рыбалку физическим лицам из категории коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. О такой возможности ранее говорил председатель комитета рыбной промышленности Минприроды Хабаровского края Кирилл Фирсов.

- Решение дает возможность начать рыбалку со 2 по 10 октября 2017 года в пределах Нанайского, Амурского, Хабаровского районов и в пределах Комсомольского района выше села Верхнетамбовское, - отметил Кирилл Фирсов. - Ежедневное время добычи разрешено с 8.00 до 19.00. Комиссия рекомендовала усилить контроль за добычей в разрешенный период. В других районах в низовьях Амура, где живут представители КМНС, Николаевском и Ульчском, запрет на лов кеты сохраняется — основной ход идёт снизу и общины могли обеспечить себя рыбой. В то же время ниже Комсомольского района находятся основные нерестовые реки и мы должны, учитывая негативную ситуацию, обеспечить заход кеты в родильные дома, это важная стратегическая задача.

По информации Минприроды Хабаровского края в этом году добыча лососёвых в регионе составила около 45 тысяч тонн — в 2016 году это была цифра 86 тысяч тонн.

Как подчеркнул Кирилл Фирсов, за два дня действия запрета на лов кеты подходы рыбы на рыборазводные заводы выросли вдвое — вынужденная мера показала свою действенность, и это позволяет надеяться на выполнения государственного задания.

Коренные малочисленные народы Севера и Дальнего Востока могут ловить лососевых на любом участке Амура из расчёта 50 кг на члена семьи, а в случае, если семья многодетная — 100 кг. todaykhv.ru