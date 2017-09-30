План основных мероприятий города Хабаровска с 2 по 7 октября

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 2 по 7 октября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

2 октября

Торжественное открытие слета патриотических клубов и юнаармейских отрядов города Хабаровска. Комсомольская площадь. 10.00. Информация по тел. 40-89-92. Панюшкин Семен Викторович.

Центральный район. Объезд территории Центрального района на предмет осмотра санитарного состояния. Территория района. 09.00 - 12.00. Информация по тел. 40-89-23. Волков Роман Евгеньевич.

Центральный район. Соревнования по легкой атлетике в рамках «Президентских спортивных игр» образовательных учреждений района. Стадион «Юность». 12.00. Информация по тел. 40-89-15. Чудинов Вячеслав Валерьевич.

Железнодорожный район. Акция «Подари тепло и заботу», посвященная Дню пожилого человека. Жилмассив, ул. Геодезическая, 4/2. 14.00-18.00. Информация по тел. 40-82-41. Матющенко Инга Анатольевна.

Мэрия. Заседание штаба по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода. Малый зал №2. 17.00.

3 октября

Торжественная церемония подведения итогов городского смотра-конкурса на лучшую организацию летней оздоровительной кампании 2017 года. Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 16.00. Информация по тел. 40-89-91. Соколова Наталья Станиславовна.

Индустриальный район. Заседание призывной комиссии. Военный комиссариат Индустриального района, ул. Узловая, 7. 11.00. Информация по тел.: 40-90-30, 40-90-31. Матаева Мария Викторовна.

Железнодорожный район. Акция «Сто шагов к здоровью», посвященная Международному дню ходьбы. Жилмассив, ул. Мирная, 16. 11.00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.

Краснофлотский район. Торжественное собрание в честь 72-й годовщины образования Краснофлотского района. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

4 октября

Железнодорожный район. Спортивно-туристическая игра для детей «Испытай себя». Дворовая площадка, пер. Антенный, 3. 12.00. Информация по тел. 33-38-48. Коваленко Елена Васильевна.

Железнодорожный район. Конкурсно-развлекательная программа «Старики-разбойники», посвященная Дню пожилого человека. Центр работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 15.00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.

Центральный район. Заседание совета жилмассива «Волочаевский городок». Жилмассив, ул. Лермонтова, 2. 16.00. Информация по тел. 40-89-22. Левченко Ирина Александровна.

5 октября

Кировский район. День самоуправления, посвященный Дню учителя. Школа № 38, ул. Тихоокеанская, 58. 08.30. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Железнодорожный район. Концертная программа, посвященная Дню учителя. Подростково-молодежный клуб «Геодезист», ул. Геодезическая, 4/2. 13.00. Информация по тел. 40-82-41. Матющенко Инга Анатольевна.

Кировский район. Торжественная церемония награждения по итогам смотра-конкурса «Лучший двор, лучший подъезд». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 16.00. Информация по тел. 41-95-01. Капица Анна Сергеевна.

Краснофлотский район. Прием жителей района по вопросам благоустройства. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. С 16.00 до 18.00. Информация по тел. 79-07-12. Дергачев Сергей Данилович.

Железнодорожный район. Концертная программа «Любимые песни о главном», посвященная Дню пожилого человека. Хабаровский специальный дом ветеранов №2, ул. Покуса, 22. 15.00. Информация по тел. 58-52-96. Лушникова Наталья Юрьевна.

6 октября

Церемония вручения стипендий мэра города в области культуры одаренным детям. Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 12.00. Информация по тел. 42-32-01. Гриншпун Любовь Семеновна.

Кировский район. Торжественный прием, посвященный Дню учителя. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 15.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Железнодорожный район. Концертная программа, посвященная Дню пожилого человека. Детско-юношеский центр «Импульс», ул. Антенная, 3. 16.00. Информация по тел. 33-38-48. Коваленко Елена Васильевна.

7 октября

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Профилактика артериальной гипертонии». От входа в краевой музей им. Н.И. Гродекова. 11.00.