За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Гидрометеорологическая обстановка на территории края на предстоящие сутки. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 5 (АППГ – 5), в жилом секторе – 4 (АППГ – 5), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 1 (АППГ- нет). Погибших – нет (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – нет), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет).
Природные пожары. На территории Хабаровского края действующих природных пожаров нет.
Гидрологическая обстановка. Все реки в основных берегах. На реках края наблюдаются колебания уровней воды. На р. Амур сохраняется тенденция спада. На Амуре у г. Хабаровска в течение двух суток существенного изменения уровня воды не ожидается.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Отопительный сезон начат в 7 муниципальных районах: полностью в пяти Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Ульчском, Охотском, им.П.Осипенко районах. Частично в двух: им. Лазо, Верхнебуреинском районах.
Нарушение энергоснабжения в 4 муниципальных районах Хабаровского края. 02.10.2017 г. от оперативного дежурного ДДС Правительства Хабаровского края поступила информация о том, что в результате порывов ветра до 20 м/с имеются локальные отключения энергоснабжения (отдельные улицы и дома) вследствие обрывов линий электропередач 10 кВ и 0,4 кВ в 42 населённых пунктах (Хабаровский МР – 19 н.п., Бикинский МР – 3 н.п., Вяземский МР 7 н.п., МР им. Лазо – 13 н.п.). Бригады электросетей работают. Подключение абонентов по штатной схеме планируется 02.10.2017 г. в течение дня.
Ограничение работы паромной переправы Ванино – Холмск. С 14.00 (крск) 01.10.2017 с ожидаемым ухудшением метеоусловий в Татарском проливе, и образованием волны высотой до 4 м, паромная переправа Ванино-Холмск закрыта в превентивных целях до улучшения метеоусловий. Паромы Сахалин № 10, № 9 № 8 находятся в порту Ванино. Оповещение по портам произведено.
Прогноз по образованию волны не оправдался. Убытие паромов из п. Ванино планируется с 14.00 02.10.2017 г.
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