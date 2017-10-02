Оперативная информация на 2 октября 2017 года от администрации Хабаровского края

За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Гидрометеорологическая обстановка на территории края на предстоящие сутки. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 5 (АППГ – 5), в жилом секторе – 4 (АППГ – 5), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 1 (АППГ- нет). Погибших – нет (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – нет), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет).

Природные пожары. На территории Хабаровского края действующих природных пожаров нет.

Гидрологическая обстановка. Все реки в основных берегах. На реках края наблюдаются колебания уровней воды. На р. Амур сохраняется тенденция спада. На Амуре у г. Хабаровска в течение двух суток существенного изменения уровня воды не ожидается.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Отопительный сезон начат в 7 муниципальных районах: полностью в пяти Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Ульчском, Охотском, им.П.Осипенко районах. Частично в двух: им. Лазо, Верхнебуреинском районах.

Нарушение энергоснабжения в 4 муниципальных районах Хабаровского края. 02.10.2017 г. от оперативного дежурного ДДС Правительства Хабаровского края поступила информация о том, что в результате порывов ветра до 20 м/с имеются локальные отключения энергоснабжения (отдельные улицы и дома) вследствие обрывов линий электропередач 10 кВ и 0,4 кВ в 42 населённых пунктах (Хабаровский МР – 19 н.п., Бикинский МР – 3 н.п., Вяземский МР 7 н.п., МР им. Лазо – 13 н.п.). Бригады электросетей работают. Подключение абонентов по штатной схеме планируется 02.10.2017 г. в течение дня.

Ограничение работы паромной переправы Ванино – Холмск. С 14.00 (крск) 01.10.2017 с ожидаемым ухудшением метеоусловий в Татарском проливе, и образованием волны высотой до 4 м, паромная переправа Ванино-Холмск закрыта в превентивных целях до улучшения метеоусловий. Паромы Сахалин № 10, № 9 № 8 находятся в порту Ванино. Оповещение по портам произведено.

Прогноз по образованию волны не оправдался. Убытие паромов из п. Ванино планируется с 14.00 02.10.2017 г.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения – 112.