Холод продержится в Хабаровском крае до четверга

Потепление в Хабаровский край не придёт раньше четверга, пока температурный фон в регионе ниже нормы на 2-3 градуса. Выходные в регионе сопровождались дождями и порывистым ветром, который оставил без электроэнергии несколько районов края. Однако синоптики уверяют, что на этой неделе ждать мощных порывов не стоит.

- Октябрь у нас начался с холодной погоды. Отмечался дождь, град, грозы и даже снег. При прохождении циклона усилился ветер - до 23 м/с в Хабаровске. Также сильный ветер, до 20 м/с, был в Вяземском районе, районе имени Лазо, ЕАО, - рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. - В ближайшие дни холод сохранится. Температурный режим в ночное время будет в пределах нуля и «уйдет» в минус. Днем температура будет от 3 до 9 градусов тепла. К четвергу температурный фон начнет повышаться, и с 5 октября ожидаем заход теплой воздушной массы на территорию края. Ночью температура воздуха будет слабо положительная, а в южных районах - до 3-8 градусов тепла. Днем потеплеет до 11-16 градусов. Однако после 8 октября снова похолодает.

Тепло продержится недолго – всего три дня. И за это время температурный фон поднимется на 2-3 градуса уже выше нормы. После 10 октября погода придет в обычное, для октября, состояние.

- В Хабаровске на этой неделе без существенных осадков, возможен небольшой кратковременный дождь в отдельные дни. Ночью температура воздуха прогреется до +1, после 6 октября – до 4 градусов тепла. Дневные температуры в начале недели ожидаются в районе 8-10 градусов, после 6 октября до 12-17 тепла, – уточнила Галина Брынцева. – Октябрь для Хабаровска - один из самых ветреных месяцев. Порывов до 20 м/с мы, конечно, не прогнозируем, но юго-западный ветер до 15 метров в секунду будет наблюдаться на протяжении всей недели.

Напомним, холодный циклон принес в Хабаровск первый снег, который прошел в городе 29 сентября.

- Первый снег в конце сентября - явление редкое. Если брать статистику за 60 лет, то такое случается только один раз в 10 лет. В последний раз снег в конце сентября мы наблюдали еще в 1984 году. Из более свежих данных, ранний первый снег прошел в 2006 году – 17 октября. А так, как правило, снег выпадает только к концу октября – началу ноября, - сказала Галина Брынцева.

Синоптики отмечают, что, несмотря на холод, нынешняя осень еще не побила рекорд 2016 года по низким температурам.