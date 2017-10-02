План основных мероприятий города Хабаровска на 3 октября

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 3 октября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

3 октября

Торжественная церемония подведения итогов городского смотра-конкурса на лучшую организацию летней оздоровительной кампании 2017 года. Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 16.00. Информация по тел. 40-89-91. Соколова Наталья Станиславовна.

Индустриальный район. Заседание призывной комиссии. Военный комиссариат Индустриального района, ул. Узловая, 7. 11.00. Информация по тел.: 40-90-30, 40-90-31. Матаева Мария Викторовна.

Железнодорожный район. Акция «Сто шагов к здоровью», посвященная Международному дню ходьбы. Жилмассив, ул. Мирная, 16. 11.00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.

Краснофлотский район. Торжественное собрание в честь 72-й годовщины образования Краснофлотского района. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.