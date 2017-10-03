Информация городской диспетчерской службы на 3 октября 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 3 октября из-за ремонтных работ без горячего водоснабжения остаются 107 жилых домов, 6 учебных и 1 медицинское учреждение в районе ул. ДОС, Восточное шоссе, Костромская. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Отключений холодной воды нет. В городе не работает 29 лифтов.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 204 единицы техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 8 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 104,5 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 45 ДТП, на пульт «03» поступило 725 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 628 единиц общественного транспорта: 41 трамвай, 20 троллейбусов и 567 автобусов.