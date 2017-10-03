Оперативная информация на 3 октября 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 11 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Отопительный сезон начат в 7 муниципальных районах: полностью в пяти Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Ульчском, Охотском, им.П.Осипенко районах. Частично в двух: им. Лазо, Верхнебуреинском районах.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки в основных берегах. Наблюдаются небольшие колебания уровней воды. На Амуре у г. Хабаровска температура воды 9.0˚С, в течение двух суток существенного изменения уровня воды не ожидается.

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне контроля действующих природных пожаров нет.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения – 112.