В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 4 октября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
4 октября
Железнодорожный район. Спортивно-туристическая игра для детей «Испытай себя». Дворовая площадка, пер. Антенный, 3. 12.00. Информация по тел. 33-38-48. Коваленко Елена Васильевна.
Железнодорожный район. Конкурсно-развлекательная программа «Старики-разбойники», посвященная Дню пожилого человека. Центр работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 15.00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.
Центральный район. Заседание совета жилмассива «Волочаевский городок». Жилмассив, ул. Лермонтова, 2. 16.00. Информация по тел. 40-89-22. Левченко Ирина Александровна.