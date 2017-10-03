В Хабаровске в седьмой раз выберут меценатов года

Почётный знак мэра города присуждается ежегодно людям, которые активно занимаются благотворительностью. Поощрять таких горожан администрация начала в 2011 году. За эти годы уже 24 предприятия и мецената были отмечены наградами в рамках этого конкурса. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Почётный знак присуждается по четырём номинациям. За адресную поддержку учреждений социально-культурного назначения – это школы, заведения дополнительного образования, детско-юношеские спортивные школы – учреждена номинация «Забота о будущем». Благотворителям, которые адресно помогают семьям с детьми, попавшим в сложную жизненную ситуацию, инвалидам, пожилым людям, ветеранам, присуждается знак в номинации «Милосердие».

В номинации «Социальный партнёр» отметят тех, кто сотрудничает с социальными учреждениями города и помогает в реализации проектов, направленных на крепление престижа и значимости семьи, содействие нравственному, духовному и физическому развитию подрастающего поколения, включая строительство и развитие объектов социально-культурного назначения.

Кроме того, комиссия выберет и «Лучшего мецената года». Почётный знак получит человек, который оказывает помощь не менее чем по двум вышеуказанным направлениям, и чья помощь является самой существенной. При выборе претендентов комиссия будет учитывать системность в осуществлении благотворительной помощи, её объём и результат.

Для участия в конкурсе необходимо подать соответствующее ходатайство. Документы принимаются с 1 по 15 ноября в управлении социальной работы с населением администрации города по адресу: ул. Ленинградская, 45. Подробную информацию можно получить по телефону 41-95-63.