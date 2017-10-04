Информация городской диспетчерской службы на 4 октября 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 4 октября из-за ремонтных работ без горячего водоснабжения остаются 107 жилых домов, 6 учебных и 1 медицинское учреждение в районе ул. ДОС, Восточное шоссе, Костромская. С 8.00 до 20.00 4 октября будут проводиться плановые работы по ремонту теплотрассы по Школьной, 2. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В этот период без горячего водоснабжения останутся 25 жилых домов в районе улиц Школьная и Аэродромная. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 30 лифтов.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 214 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 10 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 107,2 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 36 ДТП, с улиц города эвакуировано 18 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступило 720 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 640 единиц общественного транспорта: 41 трамвай, 20 троллейбусов и 579 автобусов.