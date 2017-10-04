В Хабаровском крае ведётся активная работа по внедрению ЕГИССО

В Отделении ПФР по Хабаровскому краю состоялась межведомственная видеоконференция по вопросам внедрения Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) в регионе. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ОПФР по Хабаровскому краю.

В совещании приняли участие заместитель управляющего Отделением ПФР по Хабаровскому краю М.Я. Закатова, и.о. первого заместителя министра социальной защиты населения Хабаровского края С.И. Петухова, представители краевых министерств строительства, жилищно-коммунального хозяйства, образования и науки, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края, а также администраций городов и муниципальных районов края.

Мария Яковлевна Закатова в своем выступлении отметила, что Пенсионный фонд России является оператором и разработчиком ЕГИССО. Отделение ПФР по Хабаровскому краю выполняет задачу по мониторингу и координации этой работы в регионе, оказывает консультационную и методическую помощь всем государственным органам, органам местного самоуправления и социальным учреждениям края для успешного внедрения регионального сегмента системы.

Совместная работа по внедрению ЕГИССО в Хабаровском крае прошла уже несколько этапов, были подведены промежуточные итоги и определены ближайшие перспективы и задачи в соответствии с дорожной картой по внедрению ЕГИССО. В крае активно работает межведомственная рабочая группа по внедрению ЕГИССО под председательством Заместителя Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам социального развития В.Т. Чаюка.

В настоящее время проводится сверка информации о застрахованных лицах – получателях мер поддержки и сопоставление мер социальной поддержки населения с общероссийским Классификатором мер социальной защиты (поддержки), утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Идет подготовка к наполняемости регионального сегмента системы. Сведения о мерах социальной поддержки в ЕГИССО будут персонифицированы на основании СНИЛС гражданина.

Промышленная эксплуатация системы запланирована с 1 января 2018 года. ЕГИССО создается в целях повышения уровня и качества жизни граждан, которые нуждаются в социальной помощи, путём оказания государственной поддержки на основе принципов адресности и нуждаемости, а также эффективности государственного управления в области социального обеспечения. Уникальность системы состоит в том, что она позволит гражданам через личный кабинет на портале ЕГИССО получать полную информацию о своих правах на меры социальной поддержки, снизить физические и временные затраты при их получении.