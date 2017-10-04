Оперативная информация на 4 октября 2017 года от администрации Хабаровского края

За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Сведения о количестве чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края. Пожары в населенных пунктах. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 8 (АППГ – 8), в жилом секторе – 6 (АППГ – 6), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 2 (АППГ- 2). Погибших – нет (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – нет), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет).

На территории Хабаровского края действующих природных пожаров нет. Фактов обнаружения взрывоопасных предметов не зарегистрировано. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Отопительный сезон начат:

- полностью в г. Комсомольск-на-Амуре и 10 МР: Верхнебуреинском, Нанайском, Вяземском, Николаевском, Комсомольском, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Ульчском, Охотском, им.П.Осипенко районах.

- частично в г. Хабаровске и 5 МР: Амурском, Ванинском, им. Лазо, Солнечном, Хабаровском районах.

Санитарно-эпидемиологическая и радиационная обстановка в норме.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения – 112.