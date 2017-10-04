Открылись два новых льготных авиамаршрута для Дальнего Востока

Два новых субсидируемых маршрута для пассажиров Дальнего Востока добавила Росавиация в перечень льготных региональных перевозок на 2017 год. Новое направление свяжет Хабаровск с Улан-Удэ.

В документе указано, что рейсы должны осуществляться в период с 26 сентября до 31 декабря текущего года с периодичностью два раза в неделю авиакомпаний «ИрАвиа». Субсидирование этих рейсов происходит только из средств федерального бюджета.

Перечень постоянно обновляется и корректируется. Так, например, на период с 3 по 31 марта вводился льготный рейс авиакомпании «Аврора» между Владивостоком и Комсомольском-на-Амуре. Вновь субсидироваться он начнет с 1 ноября до конца года. Другой пример - льготные билеты на рейс Хабаровск-Чита авиакомпании «Якутия» можно приобрести в течение всего 2017 года.

Добавим, программа субсидирования социально значимых авиаперевозок на Дальнем Востоке началась в 2009 году. Претендовать на льготы могут граждане до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и сопровождающие их лица. todaykhv.ru