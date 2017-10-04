Хабаровчанок приглашают принять участие в конкурсе «Женщина года»

Это краевой конкурс, сейчас проходит его городской этап. Для участия приглашаются горожанки, которые воспитывают или уже воспитали троих и более детей, при этом они работают и ведут общественную деятельность. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Конкурс проводится с 1 сентября по 30 декабря. Кандидаток на звание «Женщина года» будут оценивать по нескольким критериям. Среди них – успешность в обучении и воспитании детей, посещение ими кружков, секций, студий, сохранение и развитие семейных традиций, участие в общественной жизни города и другие.

Коллективы, жители города, желающие выдвинуть ту или иную кандидатуру, могут подавать документы на участие в конкурсе до 8 декабря 2017 года в управление социальной работы с населением по адресу: ул. Ленинградская, 45, кабинет №6. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 41-96-77, 40-88-58. Для участия в конкурсе необходимо предоставить перечень документов, ознакомиться с которым можно на сайте городской администрации в разделе «Управление социальной работы с населением» / «Правовая база» (Постановление администрации города Хабаровска от 02.12.2015 № 4087 «О проведении городского (отборочного) этапа ежегодного краевого конкурса «Женщина года»). Победительница городского отборочного этапа примет участие в краевом конкурсе «Женщина года».