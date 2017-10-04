В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 5 октября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
5 октября
Кировский район. День самоуправления, посвященный Дню учителя. Школа № 38, ул. Тихоокеанская, 58. 08.30. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.
Железнодорожный район. Концертная программа, посвященная Дню учителя. Подростково-молодежный клуб «Геодезист», ул. Геодезическая, 4/2. 13.00. Информация по тел. 40-82-41. Матющенко Инга Анатольевна.
Кировский район. Торжественная церемония награждения по итогам смотра-конкурса «Лучший двор, лучший подъезд». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 16.00. Информация по тел. 41-95-01. Капица Анна Сергеевна.
Краснофлотский район. Прием жителей района по вопросам благоустройства. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. С 16.00 до 18.00. Информация по тел. 79-07-12. Дергачев Сергей Данилович.
Железнодорожный район. Концертная программа «Любимые песни о главном», посвященная Дню пожилого человека. Хабаровский специальный дом ветеранов №2, ул. Покуса, 22. 15.00. Информация по тел. 58-52-96. Лушникова Наталья Юрьевна.