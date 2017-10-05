Информация городской диспетчерской службы на 5 октября 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 5 октября из-за повреждений на трассе, а также из-за установки приборов учета горячей воды нет в 7 домах краевого центра по адресу ул. Промывочная, 4А, ул. Шмаковская, 7, пер. Шмаковский, 2, 10, ул.Тихоокеанская, 172, ул. Уборевича, 75, 77. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Отключений холодной воды нет. В городе не работает 28 лифтов.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 208 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 10 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 107,6 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 35 ДТП, с улиц города эвакуировано 16 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 6 возгораний, на пульт «03» поступило 663 вызова.

Сегодня утром на маршруты вышло 645 единиц общественного транспорта: 41 трамвай, 21 троллейбус и 583 автобуса.