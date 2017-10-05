Современный AirCity появится в Хабаровске

Современный AirCity построят на площадке ТОСЭР «Хабаровск». Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития, современные гостинично-деловой, выставочный и торгово-развлекательный комплекс и бизнес-парк построят на прилегающей к международному аэропорту территории.

Гостинично-деловой комплекс международной категории 3*-3*+ займёт 11500 кв метров, гостиничный фонд составит 204 номера. Объем инвестиций - 2 млрд рублей. Срок реализации проекта 2017 – 2019 гг.

Первый специализированный выставочный комплекс будет соответствовать международным стандартам выставочной деятельности. Его площадь составит 15 тыс кв метров. Объем инвестиций – 2 млрд рублей.

На сегодняшний день разработаны технико-экономическое обоснование и концепция объектов AirCity, подготовлена проектно-сметная документация. Проект гостинично-делового комплекса прошел госэкспертизу.

«Благодаря удобному географическому положению Хабаровска и близости аэропорта к центру города, осуществление данного проекта обеспечит превращение аэропорта Хабаровск в важнейший транспортно-логистический и экономический центр активности Хабаровского края и всего Дальнего Востока. Здесь будут проходить наиболее значимые выставочные мероприятия регионального, федерального и международного масштаба. В перспективе Aircity может стать площадкой для проведения Российско-Китайского ЭКСПО», - рассказала первый заместитель исполнительного директора ОАО «Хабаровский Аэропорт» Эльвира Ванюшкина. todaykhv.ru