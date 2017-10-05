Меры по регулированию рыбного промысла в реке Амур усовершенствуют

В Хабаровске по поручению Губернатора края Вячеслава Шпорта состоялось совещание по вопросам организации рыболовства. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В заседании под руководством заместителя Председателя Правительства края - министра природных ресурсов края Александра Ермолина приняли участие представители органов власти, правоохранительных и контролирующих структур, научного сообщества, региональной ассоциации КМНС и рыбопромышленников.

На встрече обсудили изменение правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. В целях сохранения биоразнообразия предлагалось снизить промысловую нагрузку при добыче лососевых видов рыб, усилить меры по охране водных биоресурсов на всей территории бассейна, включая основные нерестилища. При этом организация промысла должна основываться, прежде всего, на прогнозах и рекомендациях отраслевой науки.

«Для решения вопросов необходимы общие усилия всех заинтересованных сторон. Принимаемые меры должны быть сбалансированными, с учетом социальных, экономических, экологических аспектов и интересов всех жителей края», - подчеркнул Александр Ермолин.

Отметим, что предложения, разработанные по результатам совещания, Правительство края озвучит на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, которое пройдет в Южно-Сахалинске 9-10 ноября 2017 года.