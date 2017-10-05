Узнать свой ИНН и встать на налоговый учёт помогут электронные сервисы ФНС России

Узнать свой идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица, а также подать заявление в налоговый орган о постановке на учет быстрее и проще при помощи современных электронных технологий, которые позволяют получать необходимые сведения, не выходя из дома или офиса. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Хабаровскому краю.

Одним из наиболее популярных сервисов является электронный сервис ФНС России «Узнай ИНН». Достаточно заполнить в интерактивном окне запроса персональные данные (Ф.И.О., дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность). Сервис обрабатывает запрос и дает ответ в режиме on-line: информацию о присвоенном ИНН или сведения о его отсутствии.

В случае отсутствия сведений об ИНН в федеральной базе данных Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН), а также при необходимости получения ИНН, следует направить заявление о постановке на учет в налоговом органе по форме № 2-2-Учет, утвержденной приказом ФНС России от 11.08.2011 № ЯК-7-6/488@. Сделать это можно как при личном визите налоговой инспекции, так и с помощью электронного сервиса ФНС России «Подача заявления физического лица о постановке на учет».

Кроме того, такое заявление можно направить в налоговый орган по почте с уведомлением о вручении. При этом к заявлению должна быть приложена заверенная в установленном порядке копия документа (копии документов), удостоверяющего личность физического лица и подтверждающего регистрацию по месту жительства.

Обращаем внимание, что пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (ЕПГУ) могут узнать свои ИНН в «Личном кабинете пользователя ЕПГУ».