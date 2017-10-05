В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 6 октября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
6 октября
Церемония вручения стипендий мэра города в области культуры одаренным детям. Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 12.00. Информация по тел. 42-32-01. Гриншпун Любовь Семеновна.
Кировский район. Торжественный прием, посвященный Дню учителя. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 15.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.
Железнодорожный район. Концертная программа, посвященная Дню пожилого человека. Детско-юношеский центр «Импульс», ул. Антенная, 3. 16.00. Информация по тел. 33-38-48. Коваленко Елена Васильевна.