Информация городской диспетчерской службы на 6 октября 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 6 октября из-за стыковки трубопровода горячего водоснабжения нет в 19 в районе улиц Антенная, Санитарная, К.Маркса. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Отключений холодной воды нет. В городе не работает 26 лифтов.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занималась 191 единица техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 9 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 106,9 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 26 ДТП, с улиц города эвакуировано 27 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 3 возгорания, на пульт «03» поступило 677 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 649 единиц общественного транспорта: 41 трамвай, 21 троллейбус и 587 автобусов.