Оперативная информация на 6 октября 2017 года от администрации Хабаровского края

За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Сведения о количестве чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 5 (АППГ – 6), в жилом секторе – 4 (АППГ – 3), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 1 (АППГ- 3). Погибших – нет (АППГ – нет), травмированных – 2 (АППГ – нет), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – 6 (АППГ – нет).

На территории Хабаровского края действующих природных пожаров нет.

Гидрометеорологическая обстановка на территории края.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-восточный, южный 5-10 м/с от +1ºС до +3ºС от +15ºС до +17ºС Южные районы местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега южный, юго-восточный 6-11 м/с от 0ºС до +5ºС от +15ºС до +20ºС Центральные районы местами небольшие осадки, местами осадки (Комсомольский, Солнечный р-ны – ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди; Советско-Гаванский, Ванинский р-ны преимущественно без осадков) юго-восточный, южный 6-11 м/с от -2ºС до +4ºС от +5ºС до +17ºС Северные районы преимущественно без осадков, (им.П.Осипенко МР – днем местами небольшие дожди) западный, северо-западный 5-12 м/с от -10ºС до +2ºС от 0ºС до +14ºС

Гидрологическая обстановка.

На реках края существенных изменений в водном режиме нет.

На Амуре у г. Хабаровска температура воды 7,2˚С, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 5-10 см.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Отопительный сезон начат:

- полностью в ГО Комсомольск-на-Амуре и 11 МР: Верхнебуреинском, Нанайском, Вяземском, Николаевском, Комсомольском, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Хабаровском, Ульчском, Охотском, им.П.Осипенко районах.

- частично в ГО Хабаровск и 5 МР: Амурском, Ванинском, им. Лазо, Солнечном районах, Хабаровском.