За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Сведения о количестве чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 5 (АППГ – 6), в жилом секторе – 4 (АППГ – 3), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 1 (АППГ- 3). Погибших – нет (АППГ – нет), травмированных – 2 (АППГ – нет), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – 6 (АППГ – нет).
На территории Хабаровского края действующих природных пожаров нет.
Гидрометеорологическая обстановка на территории края.
|
Административные районы
|
Осадки
|
Ветер
|
Температура
|
ночью
|
днем
|
без осадков
|
юго-восточный,
южный 5-10 м/с
|
от +1ºС до +3ºС
|
от +15ºС до +17ºС
|
Южные районы
|
местами небольшие осадки в виде
дождя и мокрого снега
|
южный,
юго-восточный 6-11 м/с
|
от 0ºС до +5ºС
|
от +15ºС до +20ºС
|
Центральные районы
|
местами небольшие осадки,
местами осадки
(Комсомольский, Солнечный р-ны – ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди; Советско-Гаванский, Ванинский р-ны преимущественно без осадков)
|
юго-восточный,
южный 6-11 м/с
|
от -2ºС до +4ºС
|
от +5ºС до +17ºС
|
Северные районы
|
преимущественно без осадков, (им.П.Осипенко МР – днем местами небольшие дожди)
|
западный,
северо-западный 5-12 м/с
|
от -10ºС до +2ºС
|
от 0ºС до +14ºС
Гидрологическая обстановка.
На реках края существенных изменений в водном режиме нет.
На Амуре у г. Хабаровска температура воды 7,2˚С, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 5-10 см.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Отопительный сезон начат:
- полностью в ГО Комсомольск-на-Амуре и 11 МР: Верхнебуреинском, Нанайском, Вяземском, Николаевском, Комсомольском, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Хабаровском, Ульчском, Охотском, им.П.Осипенко районах.
- частично в ГО Хабаровск и 5 МР: Амурском, Ванинском, им. Лазо, Солнечном районах, Хабаровском.